В Крыму сообщают об исчезновении жителя Белогорского района Мудессира Исаева

В Крыму сообщают об исчезновении жителя села Алексеевка Белогорского района Мудессира Исаева. Информацию о мужчине, который ушел в лес несколько дней назад и не вернулся, крымчане распространяют в социальных сетях.

Крымчане сообщают в Фейсбуке вечером 17 марта, что пропавший крымчанин – 1951 года рождения, у него проблемы со зрением.

«Пропал мужчина, Мудессир Исаев, 1951 года рождения, житель села Алексеевка Белогорского района. У мужчины плохое зрение. 5 дней назад с собакой ушел в лес... Собака вернулась домой без него. Исаева искали односельчане и МЧС, но поиски не увенчались успехом», – говорится в сообщении.

На сайте управления России по Крыму информации о пропавшем мужчине нет.

Вечером 4 марта в Фейсбуке появилось сообщение о пропаже трехлетнего мальчика. Малыш заблудился в лесу недалеко от поселка Синекаменка Белогорского района Крыма.

К поискам были привлечены жители поселка и неравнодушные активисты. Как сообщает крымский главк МЧС России, к месту происшествия были направлены силы и средства поисково-спасательных служб – сформирована группа общей численностью 212 человек.

Через несколько часов малыша обнаружили спящим на обочине горной дороги, в 3 километрах от Синекаменки.