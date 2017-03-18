Савченко подтвердила участие в стрельбах с боевиками группировки «ДНР» – СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что народный депутат Украины Надежда Савченко подтвердила информацию о своем участии в совместных с боевиками группировки «ДНР» стрельбах на оккупированной территории Донбасса.

По его словам, сотрудники СБУ уже проводили допрос Савченко из-за ее пребывания на неподконтрольной Украине территории.

«На большинство вопросов, которые задавал следователь, она, ссылаясь на статью 63 Конституции, отказывалась отвечать. Но одновременно подтвердила факты, обнародованные в СМИ относительно участия в стрельбах вместе с участниками незаконных вооруженных формирований», – заявил Грицак 17 марта в эфире телеканала «112 Украина».

Он сообщил также, что СБУ проверяет информацию о возможном подстрекательстве Надежды Савченко украинских военных к акциям неповиновения.

24 февраля народный депутат Татьяна Рычкова (фракция «Блок Петра Порошенко») заявила с парламентской трибуны, что Савченко на Донбассе говорила украинским военным «идти на Киев», но доказательств в подтверждение своих слов не подала. Она призвала СБУ и Генеральную прокуратуру Украины открыть по этому поводу уголовное производство.

26 февраля российское издание «Комсомольская правда» сообщило, что во время поездки на оккупированные территории Савченко заявила, что стреляла боевиками группировки «ДНР» на учебных стрельбах». «Они отличные ребята. Мы вполне можем дружить и прекрасно сосуществовать в рамках единого государства. Лучше бы Украиной руководил Путин, а не Порошенко», – цитировала «Комсомольская правда» Савченко.

Надежда Савченко во время пресс-конференции в Киеве назвала эту информацию, назвав «ложью».