Зубков: закрытие зоопарка «Сказка» – это политический вопрос

Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков уверен, что закрытие зоопарка лежит в политической плоскости и выгодно только фактическому руководству Крыма. Об этом Зубков рассказал комментарии Крым.Реалии.

«Мои планы просты. Я буду бороться до конца за жизнь своих парков, своих животных. С Аксеновым, его окружением, налоговиками, ветеринарами. Конечно, работают адвокаты. Но это вопрос политический, не юридический, и я не знаю, как этому противостоять», – заявил Зубков.

«С момента прихода России прошло три года, и мои надежды на то, что кто-то утихомирит Аксенова с его диктаторской политикой, тают. Аксенов у нас герой революции, может править, делать что угодно, и ему за это ничего не будет. Потому что он этакий солдат президента Путина – правда, не слышащий своего генерала. Например, Аксенов мог бы учесть, что Путин любит амурских тигров и природу России. Вряд ли президент отдал бы команду на уничтожение моих парков, видя, как они работают. Аксенов и его команда давно делают все для того, чтобы информация до президента доходила в искаженном виде. И меня выставляют врагом Крыма и России», – добавил Зубков.

В Ялте 16 марта российские власти закрыли зоопарк «Сказка», по словам директора парка Олега Зубкова, налоговая инспекция сделала это на основании недостающих данных на билетах в парк.

По словам предпринимателя, закрытие зоопарка – «план крымских властей по его разорению».

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.

В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.