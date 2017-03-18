МИД Турции на годовщину аннексии Крыма: мы не признаем «референдум»

Министерство иностранных дел Турции 18 марта заявило, что по-прежнему считает аннексию Крыма нарушением международного права. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте турецкого МИДа.

«Прошло три года с момента, когда украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в результате незаконного референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Мы повторяем, что мы не признаем де-факто ситуацию, вызванную этим актом, которая является явным нарушением международного права», – говорится в заявлении турецкого МИДа.

В сообщении отмечается, что Турция продолжит внимательно следить за ситуацией в Крыму и отстаивать права и интересы крымских татар.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».