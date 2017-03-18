Во Львове переселенцы из Крыма и Донбасса митинговали за право голосовать

Во Львове 18 марта около полусотни переселенцев из Крыма и Донбасса провели митинг за предоставление им права голоса на местных выборах. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Участники акции собрались возле памятника Тарасу Шевченко. На плакатах были надписи «У меня забрали право голоса. Какое право следующее?», « Прописка – не приговор, а возможность», «Молчание для ягнят» и другие.

«Я уже третий год живу во Львове. Я тоже хочу участвовать в обсуждении, какой должна быть детская площадка, какой должна быть школа, которую посещают дети, но я не имею права проголосовать» – сказал активист организации «КрымSOS» Энвер Бекиров.

Он напомнил, что парламенту предложили на рассмотрение три законопроекта, которые касаются права переселенцев голосовать, но их до сих пор не рассмотрели.

По данным Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано около 1,7 миллиона переселенцев из Крыма и Донбасса. Внутренне перемещенные лица не имели права голоса на очередных местных выборах в октябре 2015 года. Переселенцы де-факто ограничены в праве голоса на парламентских выборах, во время которых они могут голосовать по многомандатному избирательному округу, но не могут избирать депутатов в мажоритарных округах.