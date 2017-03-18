Аксенов: Крым на 95 % адаптирован в правовое поле России

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым на 95 процентов адаптирован в правовое поле России. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24», сообщают РИА Новости.

«Переходный период юридический практически закончен. По отдельным нормам и позициям есть продления в рамках федерального законодательства до 2020 года, максимально», – сказал Аксенов.

По его словам, это касается лицензирования образовательных и медицинских учреждений, градостроительных норм, а также еще ряда вопросов, связанных с оформлением документов и прохождением согласовательных и разрешительных процедур.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».