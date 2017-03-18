Аксенов уточнил, что имел в виду, говоря о необходимости монархии

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, говоря, о необходимости восстановления в России монархии, он не предлагал менять конституционный строй. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Разговор шел не о форме, о том, что надо сменять конституционный строй, а о полномочиях. Я приводил определенные аналогии. К примеру, если бы наш лидер, наш президент Владимир Владимирович был при Советском союзе, руководил процессом, я уверен, что Союз бы не распался», – сказал Аксенов.

14 марта в эфире телеканала «Первый Крымский» Сергей Аксенов заявил, что России нужна монархия, а президенту страны Владимиру Путину нужно больше полномочий, «вплоть до диктатуры».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, реагируя на эти слова, заявил, что данное заявление является личным мнением Аксенова. По его словам, Владимир Путин «прохладно относится к идеям введения монархии в России или отдельно взятом российском регионе».