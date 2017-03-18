Ялтинская налоговая отозвала предписание о закрытии зоопарка «Сказка»

Российская налоговая инспекция отозвала свой протокол от 16 марта с предписанием о закрытии ялтинского зоопарка «Сказка». Об этом 18 марта Крым.Реалии сообщил собственник зоопарка Олег Зубков.

«Вчера налоговая, кажется, включила «заднюю скорость». Позвонили моей супруге Оксане Олеговне в ялтинский зоопарк и сказали, что она может прийти за протоколом, и что суда по закрытию зоопарка уже не будет. Днем 17 марта в налоговой кое-что произошло, и пошла «обратка». Думаю, что удавку с шеи зоопарка удалось пока снять. Будем бороться дальше», – рассказал Крым.Реалии Олег Зубков.

Как сообщает бизнесмен, согласно протоколу от 16 марта, закрытие зоопарка «Сказка» планировалось ялтинской налоговой на 90 дней, также налоговая предписывала отстранение от должности директора ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» Ольги Пирожковой на срок от двух до трех лет.

«Инспектора налоговой мне сказали, что против меня идут приказы сверху, поэтому они были вынуждены «натянуть» по итогам проверки на закрытие зоопарка. Аналогичное закрытие планировалось и по парку львов «Тайган». Однако, огромный общественный резонанс вынудил власти отступить», – сказал владелец парка.

16 марта бизнесмен Олег Зубков заявил, что налоговые инспекторы составили предписании о приостановлении работы зоопарка «Сказка». Основанием для этого было неправильное оформление входных билетов. Предприниматель предположил, что данное решение было принято, чтобы его разорить.