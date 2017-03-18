МИД Чехии и Финляндии высказались против аннексии Крыма

Министерства иностранных дел Чехии и Финляндии 18 марта напомнили о непризнании российской принадлежности Крыма. Соответствующие сообщения дипломатические ведомства разместили в сети микроблогов Twitter.

«Уже три года мы вместе с украинским народом отвергаем российскую аннексию Крыма», – говорится в микроблоге чешского МИДа.

Финское министерство заявило, что по-прежнему осуждает продолжение аннексии Крыма.

«Осуждаем продолжение незаконной аннексии Крыма. Мы по-прежнему привержены территориальной целостности и суверенитету Украины», – заявил МИД Финляндии.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».