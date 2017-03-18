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Глава МИД Швеции: мы по-прежнему привержены целостности Украины

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем

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Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила, что после трех лет аннексии Крыма ее страна по-прежнему признает территориальную целостность Украины. Об этом она написала в сети микроблогов Twitter.

«После 3 лет незаконной аннексии мы по-прежнему привержены территориальной целостности Украины и осуждаем российскую агрессию», – написала глава МИД Швеции.

Ранее заявления аналогичного содержания сделали министерства иностранных дел Финляндии, Литвы, Чехии и Турции.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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