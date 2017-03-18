МВД России насчитало 150 тысяч человек на московском митинге в честь «присоединения» Крыма

Митинг-концерт в Москве, посвященный годовщине «присоединения» Крыма к России, посетило 150 тысяч человек, утверждает московский главк МВД.

«На Университетской площади перед зданием МГУ имени М.В.Ломоносова проходят праздничные мероприятия, посвященные третей годовщине присоединения Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации. По состоянию на 19:00 в праздновании принимают участие порядка 150 тыс. человек», – цитирует дежурного пресс-службы московского управления МВД «Интерфакс».

По данным полиции России, в обеспечении общественного порядка на мероприятии было задействовано около 3 тысяч сотрудников полиции, национальной гвардии и народных дружинников.

Информация по поводу количества участников митинга-концерта из других источников отсутствует.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».