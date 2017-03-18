Глава МИД Дании: мы твердо стоим за суверенитет Украины

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что его страна осуждает аннексию Крыма и признает суверенитет Украины. Об этом 18 марта он написал в сети микроблогов Twitter.

«3 года прошло с момента незаконной аннексии Россией Крыма. Дания твердо стоит за суверенитет и территориальную целостность Украины. Крым не забыт!» – написал министр.

Ранее аналогичные заявления сделали представители Турции, Литвы, Чехии, Финляндии и других стран.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».