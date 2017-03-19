В Санкт-Петербурге прошел митинг в защиту культурного наследия города

В российском Санкт-Петербурге несколько тысяч человек 18 марта провели митинг против уничтожения объектов культурного наследия в городе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Жители города вышли в знак протеста против передачи Русской Православной церкви Исаакиевского собора, который сейчас является государственным музеем. Среди требований акции, которую ее организаторы назвали «Маршем в защиту города», были отказ от застройки в районе Пулковской обсерватории и отмена слияния двух библиотек – петербургской Российской национальной библиотеки с московской Российской государственной библиотекой.

Историк Лев Лурье и несколько местных депутатов призвали участников собрания противостоять попыткам уничтожить культурное наследие Санкт-Петербурга.

В январе местные власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче церкви Исаакиевского собора, с тех пор в городе продолжается общественный протест.

Исаакиевский собор никогда не принадлежал только РПЦ, со времени своего создания на средства российского государства он находился под управлением различных министерств, а «ведомство православного исповедания» (государственный орган в Российской империи) был только одним из ведомств, который управлял собором. После 1917 года Исаакиевский собор был превращен в музей, теперь это сооружение является одним из символов города на Неве.