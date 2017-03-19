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Новости

«Крымэнерго» опубликовало график отключения света на апрель

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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В «Крымэнерго» обнародовали график плановых отключений на апрель. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно планам, электроэнергию намерены отключать практически во всех районах полуострова.

Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте предприятия.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

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