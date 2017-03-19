В Севастополе провели митинг против российского правительства

В Севастополе 17 марта прошел митинг за отставку российского правительства. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Организовали протестное мероприятие коммунисты и движение «17 марта – За возрождение СССР». Фактические власти города разрешили им провести митинг в центре города у Вечного огня.

Основные лозунги мероприятия – «СССР жив, СССР борется, СССР победит!», «За Родину, со Сталиным_вперед!», «17 марта 1991 года мы выбрали СССР!», «Заксобрание и правительство Севастополя в отставку», «Олигархов и ростовщиков – на нары».

Руководители городской ячейки КПРФ традиционно назвали распад СССР «великой трагедией». Коммунисты привали «возрождать Россию и бороться против наступающего фашизма».

Лидеры движения «17 марта – За возрождение СССР» заявили, что «настоящими паспортами являются только паспорта СССР». Они осудили действия трех президентов – России, Украины и Беларуси, которые допустили развал Советского союза.

17 марта 1991 г. провели единственный за историю СССР всесоюзныйреферендум. На нем поставиливопросо сохранении Советского Союза как обновленной федерации республик.

Митингующие приняли резолюцию с требованием отправить в отставку правительство России и создать правительство народного согласия.