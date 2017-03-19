Первую леди США призвали защитить парки Зубкова от нападок российской власти

Попечительский совет ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» написал обращение к первой леди США Мелании Трамп с просьбой помочь защитить парки Олега Зубкова от давления на них со стороны подконтрольных Кремлю властей Крыма. Об этом 18 марта на пресс-конференции в сафари-парке «Тайган» заявила секретарь Попечительского совета Галина Ломакина, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Попечительский совет очень обеспокоен усилившимся давлением в последний месяц на парки Олега Зубкова вплоть до их закрытия по надуманным предлогам. Поэтому помимо официальных российских инстанций, мы от имени Попечительского совета обратились и к журналистам и к блогерам – Становскому, Шарию, известным людям – Задорнову, Говорухину и даже написали первой леди Америки – Меланьи Трамп», – рассказала на пресс-конференции Галина Ломакина.

По информации общественницы ответа от первой леди США пока не было.

«Как видим Попечительский совет работает и пусть из десяти выстрелов, но один не холостой», – сообщил Олег Зубков.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.