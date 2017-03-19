Джамале вручили премию «Гордость страны» от журнала Viva

Украинская певица Джамала стала победительницей в номинации «Гордость страны» по версии журнала Viva. Об этом сообщила главный редактор журнала Иванна Слабошпицкая.

«В прошлом году певица триумфально выступила на Евровидении в Швеции, подарив Украине первое место и право принимать конкурс в 2017 году. Счастливое событие произошло не только в творческой, но и в личной жизни артистки – Джамала приняла предложение руки и сердца от любимого мужчины. Именно ему – Бекиру Сулейманову – певица посвятила свою победу на церемонии «Viva! Самые красивые-2017», – отметила Слабошпицкая.

На торжественном концерте «Viva! Самые красивые-2017» Джамала исполнила песню «Заманили», которую создала вместе с музыкантами этно-хаус группы «ДахаБраха». Автором текста стала певица, а музыка родилась в результате совместного шестичасового джема.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.