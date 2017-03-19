В Крым прибыли первые участники делегации евродепутатов – СМИ

В Крым начали прибывать европейские депутаты. 19 марта в международный аэропорт «Симферополь» прибыли представители Сербии и Чехии. Об этом сообщают «РИА Новости Крым».

«Это депутаты Народной скупщины (парламента) Сербии от Сербской радикальной партии Милован Боич и Дубравко Боич, член президиума Сербской радикальной партии Александр Шешель, сербский писатель и политолог, профессор Баня-Лукского университета Срджа Трифкович, а также член палаты депутатов парламента Чешской Республики Ярослав Голик», – говорится в сообщении.

В издании отметили, что в состав делегации «войдут депутаты Европарламента и национальных парламентов ряда других европейских государств (в том числе Великобритании, стран Прибалтики), а также политики из Бразилии, Киргизии и Украины».

С официальным визитом на полуострове делегация будет находиться 19-21 марта. Отмечается, что поездка приурочена к годовщине «крымского референдума».

Украинская сторона требует от посла Сербии разъяснений относительно визита делегации депутатов сербского парламента в аннексированный Крым.

В МИД Украины ранее сообщали, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».