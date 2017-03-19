В МИД Грузии осудили агрессию России против Украины

В Министерстве иностранных дел Грузии осудили агрессию России против Украины, которая привела к аннексии Крыма. Об этом 19 марта сообщает Радио Свобода.

«Министерство иностранных дел Грузии осуждает агрессию против Украины и попытку насильственного изменения ее границ. Международное сообщество должно занять консолидированную позицию для противодействия агрессии против суверенных государств», – отметили в грузинском МИДе.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».