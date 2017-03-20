Сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму задержали на пунктах пропуска на административной границе с полуостровом двух граждан Украины. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудником пограничного контроля выявлен гражданин Украины 1991 г. р. При проверке документов иностранца контролеру стало известно, что 26-летний мужчина объявлен в федеральный розыск по инициативе органов внутренних дел города Севастополь», – говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчину задержали в пункте пропуска Джанкой. ФСБ России подозревает его в хищении дорогостоящей золотой цепочки, которую он якобы сорвал с потерпевшей, а затем скрылся с места происшествия и позднее выехал из Крыма на материковую часть Украины. Подозреваемому грозит уголовное преследование с соответствии с частью 1 ст. 161 Уголовного кодекса России, максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Российские силовики также задержали гражданку Украины на выезде из Крыма в пункте пропуска Армянск.

«В процессе оформления документов гражданки Украины сотрудник управления установил, что предъявитель с недавнего времени объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фальсификация доказательств», – отметили в пресс-службе.

В российском ведомстве заявляют, что гражданка Украины предоставила в органы Федеральной миграционной службы России ложные сведения и фиктивные документы для приобретения российского гражданства.

Оба задержанных переданы правоохранителям, им выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведутся следственные действия, добавили в пресс-службе.

Реакции украинской стороны на эти заявления пока нет.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».