В Крыму перенесли слушание по делу Николая Семены: в суде зал не вместил всех желающих

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном райсуде Симферополя 20 марта перенесли рассмотрение дела крымского журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, суд перенесли в связи с ходатайством защиты об обеспечении доступности и гласности судебного процесса.

Адвокат Александр Попков обратился к суду с просьбой обеспечить более просторный зал заседания в связи с тем, что не все журналисты смогли попасть в зал.

Также он отметил, что ему и его коллеге адвокату Эмилю Курбединову не созданы рабочие условия – по его словам, недостаточно места, чтобы разложить бумаги, а у подсудимого вообще нет стола, чтобы работать со своими документами.

Прокурор Светлана Удинская резко возражала против заявленного ходатайства, усмотрев в этом «капризы адвокатов», а также пререкательство и даже «оскорбление суда». Также она высказалась по поводу того, что «в следующий раз защита потребует кофе в постель».

По мнению адвоката Эмиля Курбединова, маленький зал для заседания был выбран не случайно, по его словам, это «распространенная практика для резонансных политических дел в Крыму».

Судья Надежда Школьная заявила вначале, что зал выбран в связи с ходатайством об обеспечении аудиозаписи процесса, и для того, чтобы переносить оборудование в более просторный зал, потребуется много времени, и в другой раз обязательно будет выбрано более подходящее помещение. Но поскольку свое мнение она высказала до того, как выслушала стороны относительно данного ходатайства, то в дальнейшем уже не смогла его отклонить по этим основаниям.

В результате она приняла решение перенести рассмотрение дела на 3 апреля на 14 часов.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.