В подконтрольном Кремлю Раздольненском суде Крыма 20 марта прошло второе судебное заседание по существу над активистом Владимиром Балухом. Об этом Крым.Реалии сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Заседание состоялось, несмотря на то, что в некоторых крымских учреждениях 20 марта объявлен выходным днем», – отметила Скрипник.

По словам правозащитницы, во время заседания заслушивались показания двух понятых, которые присутствовали при обыске в доме Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

«Их показания подтверждают позицию защиты о том, что во время обыска была масса процессуальных нарушений», – заявила Скрипник.

Следующее заседание назначили на начало апреля, более конкретная дата ожидается позже.

17 марта дело крымского активиста Владимира Балуха начали рассматривать в подконтрольном Кремлю крымском суде по существу.

В начале февраля российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.

Сотрудники российской ФСБ задержали Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.