В Севастополе отметили Навруз – Новый год по солнечному календарю

В Севастополе отметили Международный день Навруз, который является Новым годом по солнечному календарю. «Татарское национально-культурное общество» организовало праздник в культурно-информационном центре. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Было организовано выступление детских ансамблей «Ак-Яр», «Байдар», «Дуванкой». Дети исполнили национальные татарские танцы и песни. По словам руководителя «Общества крымскотатарской культуры», развитие национального творчества детей «способствует выполнению указов президента России».

Как сообщается, представители подконтрольных Кремлю властей города поздравили татар с праздником и выразили надежду на взаимодействие и сотрудничество.

Во время исполнения традиции праздника, при которой необходимо загадывать желание, представители «Украинского национально-культурного общества» загадали «мир в Украине», сообщает корреспондент.​

Навруз в переводе означает «новый день», его называют Новым годом по солнечному календарю. Отмечать этот «день весны и радости» – древняя национальная традиция многих восточных народов. Перед праздником принято прощать обидчиков, убирать во дворах и домах, раздавать долги, покупать новую одежду, дарить подарки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».