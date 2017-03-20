В Раду внесли законопроект, который позволит наказывать за заходы судов в порты Крыма

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №6206 «О внесении изменений в некоторые законы относительно нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Как следует из пояснительной записки, опубликованной на сайте Верховной Рады, цель законопроекта – усовершенствовать законодательную базу, в том числе для препятствия работы портов в аннексированном Крыму.

«Актуальность вопроса связана с продолжением использования оккупационными властями Крыма морских портов полуострова с целью логистических, экспортно-импортных и транспортных операций с использованием судов, как под флагом Российской Федерации, так и под флагами других стран», – говорится в сообщении.

По информации авторов законопроекта, только в декабре 2016 года было зафиксировано 73 случая, когда морские суда нарушили запрет государственных органов Украины на вхождение в крымские порты. Кроме того, в 2016 году зафиксировано 1550 фактов нарушений воздушного пространства Украины над Крымским полуостровом, который был закрыт органами государственной власти Украины. Среди морских судов-нарушителей есть такие, что выполняют рейсы в акватории Черного моря и осуществляют меры к морским портам Украины на подконтрольной территории, отмечается в документе.

Как сообщается, инициаторы законопроекта – народные депутаты Ирина Фриз и Георгий Логвинский.

В Одессе суд конфисковал судно Sky Moon, арестованное после захода в порты Крыма. Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, подобное решение принято впервые в истории страны. Членам экипажа судна Sky Moon пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

С момента аннексии Госпогранслужба Украины отследила 652 иностранных судна, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие суда и их грузы. В декабре 2016 года украинские пограничники арестовали первое такое судно Sky Moon, которое перевозило соду из Севастополя в молдавский порт.

По данным фонда «Майдан иностранных дел», за январь 2017 года в крымские порты зашли 73 судна, 57 из которых ходили под российским флагом. Все нарушители уже занесены в общую базу данных «Черный список» судов, заходивших в Крым за последние три года. Из общего количества судов активную деятельность вели 46, остальные 27 судов находились в крымских портах в ремонте или отстое.