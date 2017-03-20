Генштаб Украины: российские военные учения в Крыму незаконны

Любые учения, которые проходят на территории аннексированного Крыма, являются незаконными. Об этом 20 марта в комментарии Крым.Реалии рассказал офицер управления по связям с общественностью Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

«За этими учениями и соответствующими структурами, уполномоченными проводить такого рода деятельность, мы наблюдаем. Мы делаем это потому, что учения проходят на временно оккупированной Российской Федерацией территории и к ним привлечено большое количество воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России», – заявил Селезнев.

Он также добавил, что «в Генеральном штабе Украины есть перечень планов оперативного реагирования на любые вызовы, которые могут произойти со стороны России, независимо от места их возникновения».

«Наши аналитики просчитывают возможные риски и после этого вносятся коррективы в планы боевой подготовки подразделений и осуществляется соответствующий контроль за этими мерами», – добавил Селезнев.

В Крыму 20 марта на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учение проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.