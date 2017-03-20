По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате аварийной посадки самолета в Южном Судане

По меньшей мере 14 человек были ранены в Южном Судане в результате аварийной посадки самолета авиакомпании South Supreme Airlines 20 марта в аэропорту северо-западного города Вау.

По сообщениям, всего на борту самолета находились 44 пассажира. Точной информации о судьбе остальных людей пока нет.

Сначала были опасения, что другие пассажиры могли погибнуть, но сотрудник авиакомпании впоследствии заявил изданию National Courier, что никто не погиб.

О причинах аварийной посадки не сообщают, но, по данным сотрудников аэропорта, самолет садился в условиях плохой погоды и плохой видимости.

На фото в соцсетях видно разрушенный самолет в дыму.