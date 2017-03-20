Семена: Я готов к любому исходу по моему делу

Крымский журналист Николай Семена рассказал Крым.Реалии, что внутренне он готов к любому исходу по его делу, которое рассматривается в аннексированном Крыму.

«Я готов и к худшему исходу, что суд вынесет приговор о заключении меня до пяти лет. Но в то же время, я думаю, что все-таки практика российских судов как-то должна быть более либерализирована, и они должны понимать, что не нужно уже в России плодить политических заключенных. Я думаю, что суд может учесть это и возможно определить какой-то срок, но условный», – рассказал Семена.

Также он отметил, что у него «не было ни малейшего намерения призывать к нарушению территориальной целостности России», в чем его обвиняют. Семена, по его словам, наоборот, призывал к восстановлению целостности России.

«Жила бы она (Россия – КР) сама по себе и не трогала бы нас, никто бы ее не трогал. Все-таки это (то, в чем его обвиняют – КР) призыв не к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, поскольку ее нарушил сам Совет Федерации России, присоединив к себе территорию Крыма. А это призыв к восстановлению целостности и Российской Федерации и Украины как вечно соседних государств», – подчеркнул журналист Николай Семена.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном райсуде Симферополя 20 марта перенесли рассмотрение дела крымского журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены. Как сообщил корреспондент Крым.Реалии, суд перенесли в связи с ходатайством защиты об обеспечении доступности и гласности судебного процесса.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.