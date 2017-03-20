В Херсонской области отпразднуют крымскотатарский праздник весны Наврез

В Геническом районе Херсонской области 21 марта планируют отметить крымскотатарский праздник весны Наврез.

Об этом Крым.Реалии рассказала замглавы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.

«Целью торжественных мероприятий будет знакомство с традициями и обычаями крымских татар, содействие взаимопониманию в местных громадах», – отметила она.

В частности, по инициативе местной райгосадминистрации и при содействии местных меджлисов крымскотатарского народа проведут праздничный концерт в поселке Рыково (ранее Партизаны).

На концерте планируют выступить местные крымскотатарские коллективы, также будет организована тематическая выставка.

По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч представителей коренного народа Крыма – крымских татар, наиболее массовые компактные поселения которых сосредоточены в Геническе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».