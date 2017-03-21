В Херсонской области установили билборды об украинском радиовещании на Крым

В Херсонской области, граничащей с аннексированным Россией Крымом, появились билборды об украинском радиовещании на полуостров. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На билборде изображена карта части Херсонской области и Крыма, а также размещен призыв: «Настраивайся на украинские частоты». Там же указан перечень радиостанций, вещание которых на данные территории осуществляется благодаря телерадиовышке возле села Чонгар, неподалеку от админграницы с Крымом.

«Следующий шаг – телевизионное цифровое вещание», – на билборде размещена цитата председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

В комментарии Крым.Реалии директор департамента по вопросам внутренней и информационной политики Херсонской областной государственной администрации Ольга Савенко рассказала, что информация была размещена Херсонской областной и местными районными госадминистрациями, а также волонтерами.

«Цель – популяризация этих частот, украинского вещания. Популяризация каналов, чтоб люди понимали, что искать и где искать», – отметила она.

Как сообщалось, Чонгарская телерадиовышка уже начала трансляцию радиостанций на южные районы Херсонской области и аннексированный Крым.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM–диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».

Вещание в FM–диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично а Симферопольский район Крыма.