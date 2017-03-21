В Крыму и на материковой Украине отмечают 166 лет со Дня рождения крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского

В аннексированном Россией Крыму и на материковой Украине 21 марта отмечают 166-ю годовщину со Дня рождения крымскотатарского просветителя, писателя и издателя Исмаила Гаспринского.

Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства культуры Крыма, Крымскотатарская библиотека имени Гаспринского проведет традиционные литературные чтения «Мир Исмаила Гаспринского». Эти чтения, посвященные жизни и творческому наследию просветителя, проводятся ежегодно с 1997 года.

Исмаил Гаспринский (1851-1914) – крымскотатарский интеллектуал, просветитель, издатель и политик, один из основоположников джадидизма и пантюркизма. Мировоззренческие принципы и идеи Гаспринского основывались на основе либеральной идеологии, прогрессивного развития общества, дружбы славянских и тюркских народов, конфессиональной терпимости христиан и мусульман, неприятия радикальных требований социалистов.

Гаспринский умер в Бахчисарае и похоронен на территории Зынджырлы медресе.