В Совете по правам человека ООН рассказали об этнической дискриминации в Крыму

Постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко проинформировал президента Совета по правам человека ООН об этнической дискриминации, проводимой Россией в аннексированном Крыму. Он также рассказал об обращении Украины в Международный суд в деле против России. Об этом идет речь в выступлении дипломата, озвученном 20 марта на сессии СПЧ.

Он отметил, что Украина просит Международный суд принять срочные меры, обязывающие Россию воздерживаться от любых актов расовой дискриминации в аннексированном Крыму, прекратить политическое и культурное давление в отношении этнических украинцев и крымских татар, а также «принять все необходимые меры для прекращения исчезновения крымскотатарских лиц и оперативно расследовать те исчезновения, которые уже произошли».

В январе Украина подала иск в Международный суд ООН против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».