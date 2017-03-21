Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма допросит 21 марта первого свидетеля со стороны защиты в «деле Чийгоза» – главу ЦИК Курултая крымских татар Заира Смедляева. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов.

«Мы начнем с Заира. Первая часть обвинения – это составление преступного плана 25 числа, поэтому нам нужны все подробности, а Заир – человек осведомленный. Он знает и о структуре Меджлиса, и о взаимоотношениях внутри, как все происходило. Он нам расскажет, составлял ли Чийгоз этот преступный план. Может быть, видел, как тот сидел с карандашом и что-то там чертил?» – отметил Полозов.

Адвокат заявил, что более 50 человек изъявили желание выступить свидетелями со стороны защиты.

«У нас не так много свидетелей, которые попали в обвинительное заключение. Сначала допросим тех, которых следствие посчитало таковыми, а дальше – в явочном порядке. Нам надо, чтобы количество было примерно паритетным, но посмотрим, как суд на это отреагирует: будет ли препятствовать в том, чтобы вызвать этих свидетелей. Хотя по закону он не имеет такого права», – добавил защитник Чийгоза.

По его словам, если суд удовлетворит ходатайства защиты о допросе всех свидетелей, то процесс продлится еще несколько месяцев.

«Также у нас еще есть и письменные доказательства. Посмотрим, как это будет разворачиваться в динамике», – подытожил Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.