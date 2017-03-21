Госсекретарь США Тиллерсон посетит Москву в мае

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит свой первый визит в Россию в мае. Об этом американское внешнеполитическое ведомство сообщило поздно вечером 20 марта.

Тиллерсон посетит Москву в рамках европейского турне, после саммита «Группы семи» ведущих стран мира в Италии. Визит в Россию состоится на фоне расследования, которое в США продолжается в связи с российскими кибератаками во время президентской кампании, а также касается встреч между российскими официальными лицами и несколькими представителями избирательной кампании Трампа.

В то же время, в сообщении Госдепартамента говорится, что Тиллерсон 5 и 6 апреля не посетит саммит НАТО, который мог бы стать его первым шансом встретиться со всеми 27 другими союзниками по альянсу. США на этом мероприятии будет представлять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон.

Со ссылкой на неназванных бывших американских чиновников, информагентство Reuters сообщило, что Тиллерсон пропустит саммит НАТО в Брюсселе, чтобы 6 и 7 апреля присутствовать на переговорах между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

16 февраля Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров встретились на саммите «Группы 20» (G20) в немецком Бонне. Тиллерсон заявил Лаврову, что Кремль должен соблюдать свои обязательства в отношении Украины в случае сотрудничества между Москвой и администрацией президента США Дональда Трампа.