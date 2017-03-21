Из-за разрушения трассы оползнем в Севастополе объявляют чрезвычайную ситуацию

В подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя признают чрезвычайной ситуацию с разрушением оползнем участка трассы Севастополь-Симферополь. Об этом 21 марта сообщает РИА «Крым» со ссылкой на заявление директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игоря Титова.

По его словам, чрезвычайную ситуацию объявят 22 марта. Чиновник связывает это с необходимостью быстрого выделения средств на ремонтные работы.

«Чрезвычайную ситуацию необходимо объявить, чтобы в кратчайшее время в соответствии с 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) способом закупки у единственного поставщика заключить договор. В противном случае мы эту дорогу к курортному сезону не получим», – сказал Титов.

Он добавил, что запросы на проведение восстановительных и проектно-изыскательских работ направлены в пять компаний, помимо восстановительных работ исполнитель контракта «должен будет разработать проект инженерной защиты этого участка для предотвращения оползней».

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. На трассе начали проводить срочные ремонтные работы, в связи с этим в сторону Симферополя движение осуществляется по одной полосе. Тем не менее, участок дороги продолжает разрушаться.

Службы полуострова составляют интерактивную карту повреждений дорожного полотна, где каждый желающий может добавить точку, которой обозначена яма или участок необходимый для ремонта.