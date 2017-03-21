Наш законопроект позволит экстрадировать тех, кто незаконно посещал Крым – Логвинский

Народный депутат Украины Георгий Логвинский считает, что законопроект №6206 «О внесении изменений в некоторые законы относительно нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» позволит экстрадировать лиц, которые незаконно посещают аннексированный Крым.

Об этом Логвинский сообщил во вторник, 21 марта, в комментарии Крым.Реалии.

«Мы выходим на новую стадию, когда нам нужно сам процесс доказывать в суде. Совместно с прокуратурой АРК мы обсудили и внесли некоторые технические изменения: что такое экономический вред, каким образом надо доказывать факты пересечения и т. д. Это концептуально еще больше усилит нашу позицию в этом вопросе (аннексированного Крыма – КР) в юридической сфере. Для нас это открывает возможность, что лица будут не просто разыскиваться где-то в Украине, а могут быть экстрадированы даже с таких стран, как Белорусь», – пояснил он.

По словам народного депутата, чаще всего незаконно попадают в аннексированный Крым корабли и самолеты.

«Самое распространенное: корабли которые заходят и оставляют грузы, самолеты. Лица, которые намеренно прибывают на эту территорию, например, с целю создания каких-то экономических или политических проектов в общении с руководством незаконной так называемой власти Крыма», – считает Логвинский.

Он добавил, что этот проект закона не заденет простых граждан Украины.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №6206 «О внесении изменений в некоторые законы относительно нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Инициаторы законопроекта – народные депутаты Ирина Фриз и Георгий Логвинский.

Как следует из пояснительной записки, опубликованной на сайте Верховной Рады, цель законопроекта – усовершенствовать законодательную базу, в том числе, для препятствия работе портов в аннексированном Крыму.

По информации авторов законопроекта, только в декабре 2016 года было зафиксировано 73 случая, когда морские суда нарушили запрет государственных органов Украины на вхождение в крымские порты. Кроме того, в 2016 году зафиксировано 1550 фактов нарушений воздушного пространства Украины над Крымским полуостровом, который был закрыт органами государственной власти Украины. Среди морских судов-нарушителей есть такие, что выполняют рейсы в акватории Черного моря и осуществляют меры к морским портам Украины на подконтрольной территории, отмечается в документе.