В Крыму российских десантников тренируют высаживаться на морское побережье

На полигоне Опук в Крыму, в рамках командно-штабных учений Воздушно-десантных войск России, 21 марта прошла высадка морского десанта на необорудованное побережье. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.

Как сообщил командир Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии генерал-майор Роман Бреус, сразу после высадки военнослужащие приступили к «обороне плацдарма». По его словам, в ходе операции противодиверсионные катера Черноморского флота России «доставили на берег группы инженерной разведки, которые провели разминирование участка побережья, обеспечив тем самым безопасную высадку главных сил десанта».

«После того, как участок был очищен от мин и других взрывоопасных предметов двумя большими десантными кораблями Черноморского флота к нему были доставлены главные силы морского десанта – батальонная тактическая группа численностью около 300 человек Новороссийской десантно-штурмовой дивизии», – сказал генерал-майор Роман Бреус.

На полигоне Опук в аннексированном Крыму во вторник, 21 марта, в рамках учений провели массовое десантирование десантников-парашютистов из военно-транспортных самолетов батальонной тактической группы Новороссийской десантно-штурмовой дивизии. Общее руководство учениями осуществляет командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

В Крыму 20 марта на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учение проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».