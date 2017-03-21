Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины накануне в понедельник, 20 марта, не пропустили в Украину двоих граждан Сирии и запретили им въезд в страну на 3 года из-за незаконного пребывания на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Во время оформления иностранного судна в Днепро-Бугском МТП пограничники отдела «Николаев» выявили гражданина Сирии, который нарушил правила въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее. В сентябре 2015 года иностранец на другом судне попал на территорию оккупированного Крыма через пункт пропуска «Керчь», функционирование которого приостановлено», – говорится в сообщении.

Другого гражданина Сирии обнаружили пограничники отдела «Херсон» на иностранном судне в пункте пропуска «Херсонский МТП».

«Иностранец так же нарушил правила въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, поскольку в октябре 2016 года попал на территорию оккупированного Крыма через пункт пропуска «Севастополь», функционирование которого приостановлено», – сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с начала 2017 года пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украиы отказали в пропуске 184 иностранцам.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегестрировали законопроект №6206 «О внесении изменений в некоторые законы относительно нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». По мнению авторов законопроекта, он позволит экстрадировать лиц, которые незаконно посещают аннексированный Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».