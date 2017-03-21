В России снизилось количество приговоров за призывы к экстремизму – доклад

Количество осужденных за экстремистские высказывания в России в 2016 году снизилось по сравнению с предыдущим годом, говорится в ежегодном докладе информационно-аналитического центра «Сова» о расизме и ксенофобии.

Эксперты «Совы» насчитали 198 человек, которых осудили за экстремистские высказывания в 2016 году. В 2015 году были осуждены 213 человек. При этом аналитики отметили, что количество приговоров за высказывания по-прежнему опережает количество судебных решений по другим экстремистскими преступлениями в целом.

В 2016 году подавляющее большинство приговоров вновь вынесли пользователям социальных сетей за репосты видеороликов и аудиозаписей, говорится в докладе.

Также по сравнению с 2015 годом снизилось количество приговоров за насильственные преступления по мотивам ненависти, за вандализм и участие в запрещенных организациях, а также за высказывания к лишению свободы.

По мнению авторов доклада, возможной причиной снижения репрессий является ослабление борьбы власти с ультраправыми группировками, с которыми активно боролись после аннексии Крыма в 2014 году.