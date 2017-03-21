Четверых активистов Украинского культурного центра в Крыму вызвали 21 марта на допрос в ФСБ. Об этом сообщает в Фейсбуке Крымская правозащитная группа.

Как стало известно правозащитникам, в крымское управление ФСБ в Симферополе вызвали Леонида Кузьмина, Михаила Батрака, Галину Балабан и Алену Попову.

«Сегодня, 21 марта 2017 года, следователь ФСБ вызвал на допрос активистку украинского культурного центра Алену Попову. Остальных активистов уже допросили. Следователь ФСБ Чумаков заявил крымчанам, что они проходят в качестве свидетелей по «делу» одного из организаторов украинского культурного центра в Крыму Вельдара Шукурджиева, в отношении которого якобы «возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме» – говорится в сообщении.

В КПГ добавили, что следователь ФСБ оказывал на допросах на украинских активистов психологическое давление. Помимо Шукурджиева, следователь интересовался другими активистами – лидером движения «Евромайдан-Крым» Андреем Щекуном и крымской журналисткой Людмилой Щекун.

Комментариев российских силовых ведомств по этому поводу пока нет.

Крым.Реалии пытаются связаться с активистами, чтобы узнать детали произошедшего.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».