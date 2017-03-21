Украинское министерство инициирует создание фонда помощи политузникам в Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины инициирует создание фонда помощи политическим заключенным в аннексирована Россией Крыма и членам их семей.

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи, сообщают Украинские Новости.

В инициативу включен в план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении аннексированного Россией Крыма. Данный план подготовлен министерством и будет утвержден Кабинетом Министров.

По данным правозащитников, не менее 44 украинцев находятся в заключении на территории России и аннексированном Крыму по политическим причинам.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те примени все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.