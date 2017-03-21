Кандидаты в президенты Франции обсудили на дебатах, чей Крым

Ведущие кандидаты в президенты Франции в ходе первых теледебатов, которые прошли вечером накануне, 20 марта, обсудили вопрос принадлежности аннексированного Россией Крыма.

Лидер французских крайне-левых Жан-Люк Меланшон заявил в прямом эфире телеканала TF1, что вопрос границ нужно обсудить повторно. «Граница между Россией и Украиной, она за Крымом или перед? Я не знаю», – сказал политик.

Его поддержал правоцентрист, экс-премьер страны Франсуа Фийон. Отвечая на вопрос ведущего об отношениях с Россией, он сравнил аннексию Крыма с провозглашением независимости Косово. «Мы сами изменяли границы. Косово, например. Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой. И есть границы, которые были установлены при неприемлемых для народа условиях», – заявил Фийон.

Центрист Эммануэль Макрон и социалист Бенуа Амон, в свою очередь заявили о необходимости соблюдать нормы международного права, которые предусматривают нерушимость границ. Макрон при этом подчеркнул, что не собирается «идти на сделки с Путиным». Амон назвал вопрос границ крайне чувствительным и отметил, что «есть соглашения, международная законность. Это не приемлемо то, что Путин аннексировал территорию, которая принадлежит другому суверенному государству», – подытожил политик.

Пятый кандидат, участвовавший в дебатах, лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен ранее заявляла, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, отметила, что «не видит никаких оснований ставить под сомнение референдум», который прошел на полуострове в 2014 году. А на вопрос, считает ли она Крым частью России, Ле Пен ответила: «Да».

Эти заявления вызвали возмущение украинской стороны. В СБУ не исключили, что могут инициировать запрет на въезд Ле Пен в Украину или принять в отношении нее другие меры.

Во Франции вечером в понедельник, 20 марта, прошли первые теледебаты ведущих кандидатов в президенты. В дебатах, организованных телеканалом TF1, приняли участие пять кандидатов, рейтинг которых, по опросам, превышает 10 процентов.

Согласно последним опросам, наибольшие шансы на выход во второй тур выборов у Ле Пен и Макрона, который во втором туре опережает лидера «Национального фронта».

Тем временем, МИД Франции опубликовал заявление, в котором решительно поддержал полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Внешнеполитическое ведомство страны также выразило обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Крыму, а также российской милитаризацией полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».