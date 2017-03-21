В Москве задержали украинского журналиста Романа Цимбалюка

В Москве вечером, 21 марта, российская полиция задержала украинского журналиста Романа Цимбалюка, когда он брал интервью у аспиранта МГУ, который накануне вывесил из окна самодельный флаг Украины во время митинга по случаю годовщины «воссоединения Крыма с Россией».

Как написал Цимбалюк на своей странице в Facebook, сотрудники полиции забрали его документы и отвезли в отделение проверять «законность съемки».

По словам журналиста, также задержали и аспиранта, у которого Цимбалюк брал интервью.

Роман Цибалюк – украинский журналист, специальный корреспондент УНИАН в России. Проживает в Москве. Известен благодаря своим вопросам на пресс-конференциях президента России Владимира Путина в 2014-2016 годах.