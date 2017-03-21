Россия создает в Черном море зону отчуждения – военный эксперт

Россия создает в Черном море зону отчуждения, контролируя при этом воздушное пространство и акваторию, не допуская туда представителей других стран. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сообщил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
«Россия сейчас создает в Черноморском регионе зону отчуждения, где одна из стран полностью контролирует воздушное пространство и морское пространство. То есть, Россия сейчас фактически может контролировать Черное море и воздушное пространство над ним и не допускать при желании военно-морские и военно-воздушные силы других стран. На самом деле, Россия уже этого достигла», – сказал Самусь.
Ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко утверждал, что в аннексированном Крыму украинские корабли разбирают на комплектующие для российского Черноморского флота.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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