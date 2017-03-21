Просто так украинских журналистов в России не задерживают – Беца

Несмотря на то, что формальной причиной задержания в Москве украинского журналиста Романа Цимбалюка была проверка документов, МИД рассматривает это как провокацию России, отметила в комментарии Радіо Свобода пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Сразу, как нам стало известно об этом незаконном задержании, наш консул выехал в отдел полиции. Мы также подключили Министерство иностранных дел Российской Федерации, для того, чтобы, прежде всего, выяснить причину такого задержания – ведь это аккредитованный в России журналист, работающий там уже много лет, а во-вторых, принять меры по его освобождению. По предварительной информации, протокол не составлялся, формальная причина была – проверка документов. Вместе с тем, мы понимаем, что просто так украинских журналистов не задерживают в Российской Федерации», – заявила она.

Романа Цимбалюка задержали 21 марта вместе с оператором Никитой Бородиным во время записи интервью с аспирантом Московского государственного университета, который вывесил над корпусом украинский флаг, и забрали у них документы.

Как сообщал он сам ранее, его доставили в участок проверять «законность проведения съемки».