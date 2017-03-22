В министерстве по вопросам оккупированных территорий настаивают на необходимости оборудования Контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом. В том числе предполагается создать Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), однако на такие реконструкции необходимо 300 млн гривен.

Об этом 21 марта на презентации «Плана мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении временно оккупированной территории Крыма и Севастополя» в Киеве рассказалпервый замминистра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

«По приблизительным нашим оценкам, бюджет оборудования двух КПВВ со строительством одного ЦПАУ на Каланчаке и Чонгаре приближается к 300 млн, конечно, таких средств в бюджете нет. Там очень много вещей связанных с коммуникационной частью, частью безопасности», – отметил замминистра.

Как пояснил Куркчи, основная цель Центра предоставления административных услуг – сократить для крымчан процесс оформления ряда документов, что сегодня, в основном, делается в Херсонской области.

Заместитель министра также отметил, что «по амбициозным планам, открытие такого центра может состояться 1 июля».

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины работает над открытием Центра предоставления административных услуг на контрольно-пропускных пунктах на админгранице с Крымом. Там будет осуществлять выдачу паспортов, вклеивание фотографий, выдачу свидетельств о рождении, замену паспортов и другие услуги. На необходимости создания подобных центров настаивали правозащитники и ряд общественных организаций.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».