Госсекретарь США призвал Сенат одобрить членство Черногории в НАТО

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратился к лидерам Сената с призывом одобрить предложение о вступлении Черногории в НАТО, заявив, что это «в интересах Соединенных Штатов». Об этом 22 марта сообщает Радіо Свобода.

В написанном в марте письме, Тиллерсон утверждает, что членство Черногории в оборонном альянсе будет поддерживать более тесную интеграцию, демократические реформы, торговлю, безопасность и стабильность на Балканах.

Голосование в Сенате по этому вопросу было отложено на несколько месяцев из-за возражений со стороны двух сенаторов-республиканцев, Рэнда Пола и Майка Ли. Рэнд Пол заявил, что будет не разумно злить Россию, которая выступает против расширения НАТО. Он также считает, что такая маленькая страна, как Черногория, не сможет играть существенную роль в защите Соединенных Штатов.

Черногория, население которой составляет 650 тысяч человек надеется получить одобрение своего членства всех 28 стран, которые сейчас входят в НАТО. В случае такого одобрения Черногория может стать полноправным членом альянса на саммите в мае. Сейчас членство балканской страны в оборонном союзе поддержали 24 страны.