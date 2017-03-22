Симферопольская мэрия не согласовала митинг сторонников Навального

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя отказали сторонникам российского политика Алексея Навального в согласовании шествия и митинга в центре крымской столицы по причине неукомплектованного пакета документов. Об этом 22 марта в комментарии Крым.Реалии заявил координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев.

«В администрации Симферополя нам заявили, что причиной отказа послужило то, что в уведомлении указаны три организатора, а я приложил к уведомлению лишь одну копию паспорта. Однако они абсолютно некорректно трактовали нормы закона. В уведомлении указано, что организатор – я, а остальные двое – это уполномоченные организатором лица. Это – разные субъекты и законодательство не обязывает меня предоставлять в мэрию копии их документов», – заявил Кисиев.

Активисты расценивают действия российской администрации Симферополя, как незаконные и намерены обжаловать данное постановление.

«Мы однозначно будем обжаловать это решение. О переформатировании публичной акции мы пока что не говорили, тем не менее, у нас тут только один вариант: преобразовать ее в цепь одиночных пикетов», – подытожил Кисиев.

18 марта сообщалось, что подконтрольное Кремлю правительство Севастополя запретило ранее согласованный антикоррупционный митинг «Он Вам не Димон», который намерены провести сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Активисты сообщили, что намерены обжаловать это решение

2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

На сегодняшний день на канале Навального в «Youtube» фильм посмотрели около 10,5 миллионов человек.

14 марта 2017 года Алексей Навальный выпустил видеоролик с призывом выйти на митинги и шествия во всех городах России с требованием к власти ответить на обвинения, указанные в фильме.