В Крыму создали штаб по проведению контртеррористических операций – Аксенов

В Симферополе создан оперативный штаб по проведению контртеррористических операций. Об этом заявил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов 22 марта на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, подобные штабы также созданы в четырех городах соседней России.

Основная цель штаба – организация планирования применения сил и средств органов исполнительной власти при проведении контртеррористических операций, подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что на заседании штаба под руководством начальника пограничного управления ФСБ России по Крыму Дмитрия Звирыка, «обсудили вопрос о мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рекомендовал обратить особое внимание на обеспечение мер антитеррористической безопасности санаториев и курортов в Крыму. Об этом шла речь на совещании 14 марта.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».