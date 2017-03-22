Разрешение на строительство Керченского моста может привести к катастрофическим последствиям – ученый

При проектировании моста через Керченский пролив российские ученые снизили сейсмичность региона с 10 до 8,5 баллов, тем самым одобрив строительство. Но подобные выводы не профессиональны и могут привести к «катастрофическим» последствиям. Такое мнение 22 марта в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал доктор географических наук, директор Института географии ТНУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Николаенко.

«Мост– это порядка 20 километров. Снизили сейсмичность на 20 процентов. Потенциальные последствия могут быть катастрофическими. Когда большое инженерное сооружение, собираются эксперты и они ведут себя как официанты. Вы пришли в кафе, вы заказываете что-то, приходит официант и спрашивает: «что нужно?», это новый стандарт поведения экспертов. Такого не было даже в СССР», – заявил Николаенко.

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О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го. В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.