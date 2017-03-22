Продукция «Рошен» поступает в Крым из Беларуси – торговцы

В магазинах Симферополя в продаже появилась продукция Винницкой кондитерской фабрики «Рошен», которую, по свидетельству продавцов, привозят на полуостров поставщики из Беларуси.

Конфеты торговой марки «Рошен», упакованные в килограммовые пакеты с реквизитами импортера из Беларуси, продаются, в частности, на рынке «Киевский ряд» в районе Центрального автовокзала.

«Украинскими конфетами мы начали торговать недавно. Они поступают к нам из Беларуси. Спрос на «Рошен» есть, люди к ним привыкли. Особенно популярны «Ромашка», «Korivka», «Лещина», – рассказала продавец корреспонденту Крым.Реалии.

Конфеты украинского производства дороже аналогичных российских в среднем на 12-15%, сообщает корреспондент Крым.Реалии. К примеру, конфеты «Korivka» стоят 455 рублей (около 210 гривен) за килограмм, «Лещина» – 750 рублей (около 350 гривен) за килограмм.

В мае 2014 года, как тогда сообщила подконтрольная Кремлю главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская, был введен запрет на ввоз кондитерских изделий, произведенных на Киевской, Винницкой, Мариупольской и Кременчугской фабриках кондитерской корпорации «Рошен».

Позже запрет был отменен, но это касалось только российской Липецкой фабрики «Рошен». Тем не менее, некоторые крымские предприниматели в меньших объемах продолжали завозить на полуостров продукцию популярных украинских кондитерских фабрик.